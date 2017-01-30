На Ямале 4-летний ребенок бесследно исчез во время метели

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 4-летнего сына оленеводов в тундре на Ямале. Мальчик пропал четыре дня назад, сейчас его ищет группа спасателей Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает РИА Новости, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в СКР по региону. По словам родителей, мальчик играл на улице неподалеку от матери. Женщине понадобилось сходить к водоему за водой, и она ненадолго оставила ребенка одного. По данным СМИ, малыш оставался один менее часа. В это время подул сильный ветер и поднялась снежная пелена. Когда мать вернулась к жилищу, сын уже исчез.

Отмечается, что на момент исчезновения температура воздуха составляла -13 градусов, ветер дул со скоростью 12 метров в секунду.

Сначала родственники сами пытались найти малыша, лишь через восемь часов они обратились за помощью в МЧС.