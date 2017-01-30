В Германии умерла личный секретарь Геббельса

Она утверждала, что ничего не знала о концлагерях и Холокосте в целом, когда трудилась на посту. Личный секретарь одного из лидеров нацистской Германии Йозефа Геббельса Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет, сообщает Русская служба Би-би-си.

Издание отмечает, что только в пожилом возрасте она стала охотно делиться воспоминаниями о своей работе. По ее словам, она ничего не знала о концлагерях и Холокосте в целом, когда трудилась на посту, и впоследствии ее мучило чувство вины, пишет korrespondent.net.

Помзель утверждала, что Германия времен Третьего Рейха жила "как будто под заклятием", а массовые убийства по расовому признаку были "строго охраняемым секретом".

Уже отметив столетний юбилей, Помзель стала героиней документального фильма "Немецкая жизнь" авторства Кристиана Крёнеса.

В киноленте она, среди прочего, роняет фразу о "благородной элегантности" министра пропаганды на работе в бюро.

"Но в публичных выступлениях он превращался в пышущего яростью карлика", - добавляет там же Помзель.