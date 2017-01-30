Мужчина, которого насмерть загрызли тигры в зоопарке китайского города Нинбо, проник в вольер, чтобы не платить за входной билет, пишет в понедельник газета Shanghai Daily со ссылкой на администрацию зоопарка.
Инцидент произошел около 14.00 (9.00 мск) в воскресенье в одном из зоопарков в провинции Чжэцзян. По словам очевидцев, тигр набросился на мужчину, когда тот подошел слишком близко, затем на него напали еще два зверя.
По информации Shanghai Daily, мужчина по фамилии Чжан пришел в зоопарк с женой, двумя детьми и знакомыми. Его супруга и дети купили входной билет, а он сам решил перелезть через трехметровый забор возле западных ворот зоопарка, несмотря на запрещающие знаки, пишет РИА Новости. Преодолев стену, мужчина оказался внутри вольера, где жили тигры. Когда безбилетник спустился на землю, один их хищников набросился на него. Полиция и сотрудники зоопарка пытались разогнать животных с помощью петард. Тигра, напавшего первым, застрелили.
По словам администрации, в понедельник зоопарк закрыт. Местные власти начали проверку туристических мест на соответствие нормам безопасности. Расследование инцидента продолжается.
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Би-би-си, Сеул