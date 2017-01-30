Шесть человек погибли при стрельбе в мечети Квебека

Шесть человек погибли и восемь получили ранения при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции. Эти данные сообщила представитель полиции, добавив, что власти расследуют это нападение как террористическую атаку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выпустил заявление, в котором назвал нападение на мечеть терактом против мусульман. В заявлении полиции также говорится об аресте двух подозреваемых; их мотивы выясняются.

В мечети, служащей также основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения находились десятки человек, пришедших на воскресную вечернюю молитву, передает ВВС..

На странице культурного центра в "Фейсбуке" велась прямая трансляция происходящего снаружи здания, на которой видны полицейские автомобили и кареты скорой помощи.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

"Сегодня канадцы оплакивают тех, кто был убит в трусливой атаке на мечеть в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", - написал в "Твиттере" Трюдо.

Премьер-министр Квебека Филлип Куйяр назвал атаку "варварским насилием" и выразил солидарность семьям погибших.