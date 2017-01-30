Улица или учреждение в столице будут названы в честь покойного Иона Унгуряну

Мэр столицы Дорин Киртоакэ объявил, что предложит Кишиневскому муниципальному совету, чтобы улица или учреждение в столице были названы именем покойного режиссёра, экс-министра культуры Иона Унгуряну.

Оперативное заседание сегодня началось с минуты молчания, сообщает ipn.md.

„Благодаря господину Унгуряну и мэру Николаю Костину, а так же Народному фронту того периода памятник господаря Штефана Великого и Святого вернулся на свое первоначальное место. Он позаботился об этом проекте возвращения памятника. На самом деле, обо всем, что касается возрождения национальной культуры, начиная с 90-х годов и по сей день. Талант и его неподражаемый голос навсегда останутся в наших сердцах и нашей памяти”, - заявил Дорин Киртоакэ.