NASA показало необычные гребни Красной планеты

В сети была обнародована фотография гребней Марса, сделанная зондом MRO при помощи камеры HiRise. Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте агентства.

В настоящее время зонд находится на орбите планеты. Обнародованное фото демонстрирует Регион Борозд Медузы, расположенный на юго-западе Марса.

Сообщается, что этот участок Красной планеты покрыт странным узором благодаря необычным горным хребтам, образующим многоугольники.

Предполагается, что сформировались они в момент, когда лава текла по трещинам, которые появились на планете ранее. После этого хребты остались на своих местах, в то время как почва вокруг них выветрилась, вероятно, не будучи столь устойчивой к эрозии, передает korrespondent.net.