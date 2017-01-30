Архив и библиотеку молдавского парламента оцифруют

Архив и библиотека парламента Молдовы оцифруют, а отсканированные бумажные документы будут храниться в электронном виде.

Как сообщает Молдпрес, концепция цифрового архива ​​официальным лицам из подразделений секретариата парламента представил международный эксперт в области оцифровки Авинаш Бикха. Обсуждения проходили в рамках семинара, в котором принял участие заместитель генерального секретаря парламента Игорь Клипий.

Согласно концепции, в электронный формат будут переведены законопроекты, стенограммы пленарных заседаний парламента, протоколы заседаний постоянных комиссий, сравнительные исследования законодательств, материалы аналитического характера, отчеты, внутренние документы подразделений парламента и др. Все они будут доступны он-лайн.

В течение декабря прошлого года международный эксперт и сотрудники секретариата парламента провели ряд дискуссий для анализа и оценки ситуации. Они также посетили Национальный архив Молдовы и три из семи вузов страны, где есть электронные архивы.

Архив парламента содержит более 2000 архивных дел, в каждом из них - около 300 файлов. Книжный фонд библиотеки законодательного форума составляет около 5000 экземпляров и 120 наименований и периодических изданий.

Процесс оцифровки архивов и библиотеки парламента проходит в рамках проекта «Концепция цифрового архива парламента РМ», реализуемого при поддержке ПРООН в Молдове.