Британский миллионер отдаст дорогую квартиру бездомным

48-летний британский миллионер Марко Робинсон отдаст бездомным просторную квартиру стоимостью более 150 тысяч долларов в городе Престон, графство Ланкашир. Бизнесмен признался, что когда-то и он бедствовал, но нашлись люди, которые ему помогли. Робинсон хочет отдать долг.

Миллионер запускает совместный проект с каналом Channel 14, в рамках которого будет выбран один неимущий человек или семья, которой достанется хорошо обставленная квартира "под ключ". Робинсон обещает взять выплату всех необходимых налогов на эту недвижимость на себя.

Британец владеет более сотней квартир и домов по всему миру. Своим поступком миллионер надеется изменить чью-то жизнь к лучшему, передает Вести.ру.

"Я хочу помочь кому-то так же сильно, как когда-то помогли мне. Каждый имеет право на счастливый случай", — заявил Робинсон.

По словам мужчины, выбрать нового владельца квартиры из сотен желающих будет очень не просто. К участию в конкурсе допускаются лица старше 18 лет. Тем, кто хочет обрести новый дом, необходимо отправить на опубликованный Робинсоном адрес не более двух абзацев о себе и своей проблеме.