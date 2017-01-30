Туристы фотографировались с дельфином, пока тот не умер

В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как туристы в Аргентине поймали приплывшего к берегу дельфина и фотографируются с ним, держа руками, чтобы тот не уплыл. В итоге малыш умер.

Трагический инцидент произошел в городе Сан-Бернардо, расположенном в 320 километрах от Буэнос-Айреса, передает Вести.ру.

По словам очевидца, любители селфи позволили млекопитающему умереть.

"Они могли дать ему уплыть, в момент съемки дельфин еще дышал. Никто не обратил внимания на состояние животного", — заявил свидетель произошедшего.

В 2016 году туристы похожим образом убили дельфина в курортном аргентинском городе Санта-Тересита.