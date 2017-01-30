Супруга Стаса Михайлова Инна отреагировала на упреки интернет-пользователей в излишней роскоши. Недавно в одной из телепередач был показан шикарный особняк, в котором исполнитель живет вместе с женой и детьми.
Дом, в том числе, украшает огромный мраморный стол, который немало впечатлил общественность, и лестница с перилами ручной ковки.
По информации Life, особняк Стаса Михайлова расположен в элитном поселке на участке площадью 46 соток. Стоимость земли, по некоторым данным, составляет 150 миллионов рублей, а дома – 12 миллионов долларов.
Инна Михайлова сообщила, что после покупки жилья их семья до сих пор вынуждена выплачивать кредиты, передает Вести.ру.
"Как люди берут кредиты на жильё и потом оплачивают, так и мы работаем", - заявила она, подчеркнув, что ее муж "пашет как вол".
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул