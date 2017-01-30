Жена Стаса Михайлова рассказала о кредитном особняке

Супруга Стаса Михайлова Инна отреагировала на упреки интернет-пользователей в излишней роскоши. Недавно в одной из телепередач был показан шикарный особняк, в котором исполнитель живет вместе с женой и детьми.

Дом, в том числе, украшает огромный мраморный стол, который немало впечатлил общественность, и лестница с перилами ручной ковки.

По информации Life, особняк Стаса Михайлова расположен в элитном поселке на участке площадью 46 соток. Стоимость земли, по некоторым данным, составляет 150 миллионов рублей, а дома – 12 миллионов долларов.

Инна Михайлова сообщила, что после покупки жилья их семья до сих пор вынуждена выплачивать кредиты, передает Вести.ру.

"Как люди берут кредиты на жильё и потом оплачивают, так и мы работаем", - заявила она, подчеркнув, что ее муж "пашет как вол".