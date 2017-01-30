Антонио Бандерас попал в больницу

Голливудский актер Антонио Бандерас был доставлен в больницу в английском графстве Суррей из-за сильной боли в груди, сообщил британский таблоид Sun.

Как пишет издание, звезда фильмов "Отчаянный" и "Маска Зорро" переехал в Великобританию в 2015 году и живет в особняке в городе Кобхем (графство Суррей). В четверг во время тренировки 56-летний актер почувствовал сильную боль в груди и вызвал скорую помощь.

Бандераса немедленно госпитализировали и на некоторое время оставили в больнице для наблюдения. Удостоверившись, что жизни и здоровью актера ничего не угрожает, медики отпустили его домой.

Комментируя ситуацию, Бандерас высоко оценил работу врачей, передает РИА Новости.

Испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас стал известен в Голливуде после фильмов "Интервью с вампиром" (1994) и "Четыре комнаты" (1995). Еще большую популярность ему принесла главная роль в боевике Роберта Родригеса "Отчаянный" (1995). Кроме того, фильмография актера включает в себя картины "Маска Зорро", "Легенда Зорро" и три части "Детей шпионов".