Власти Антверпена первыми в Бельгии запретили въезд в центральную часть города, которая объявлена "зоной пониженного выброса выхлопных газов", так называемых "грязных" автомобилей, сообщила в понедельник радиостанция Premiere.
Речь идет о транспортных средствах с бензиновым двигателем старше 20 лет и с дизельным – старше 15 лет. К ним же отнесены и дизельные автомобили 10-летнего срока эксплуатации, если на них не установлен специальный поглощающий вредные частицы фильтр. Эти категории автомобилей составляют одну пятую часть транспортного парка крупнейшего города Фландрии, передает РИА Новости.
По данным Premiere, нарушителям режима экологической безопасности грозит штраф на сумму 125 евро.
По словам руководителя проекта Филиппа Лендерса, ради здоровья жителей Антверпена некоторым владельцам автомобилей-загрязнителей атмосферы теперь придется либо сменить транспортные средства, либо избрать альтернативный способ перемещения в центре города на Шельде.
В свою очередь в ассоциации защиты прав автомобилистов потребовали введения переходного периода для выполнения нового предписания.
Объявление Антверпена "зоной пониженного выброса выхлопных газов" позволит сократить на 50% к 2020 году выброс отдельных вредных частиц, утверждают экологи.
Ожидается, что за Антверпеном центр города объявят не въездным для "грязных" автомобилей власти Брюсселя и Гента, отмечает радиостанция.
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Би-би-си, Сеул