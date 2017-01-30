Бельцы: бывший пациент ударил ножом в грудь медсестру

Медсестру бельцкой муниципальной больницы ударил в грудь ножом бывший пациент. 65-летний житель Дрокии лечился в отделении, где работает пострадавшая.

Как сообщают в полиции, во время ссоры мужчины неожиданно достал нож и ударил женщину в грудь.



54-летняя пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит до десяти лет тюрьмы.