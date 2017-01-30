Британский лорд рассказал о проблемах богатых детей

Распитие Dom Perignon в горах, поедание устриц на борту частных самолетов, выходные на дорогостоящих курортах — жизнь отпрысков богачей кажется безоблачной и полной праздника. Однако им тоже знакомы проблемы, с которыми сталкиваются их не столь богатые сверстники.

Член британского парламента лорд Дэвид Паттнем озаботился психическим здоровьем молодых богачей и обратил внимание британской общественности на скрытую за блестящей ширмой жизнь ни в чем не нуждающихся людей.

По мнению Паттнема, дети богатых людей могут быть так же дезориентированы и неблагополучны, как и их самые бедные сверстники, и ошибочно полагать, что лишения не знакомы обеспеченным подросткам, передает The Daily Mail.

«Многие находят совершенно нелогичными "проблемы первого мира", но обратитесь к исследованиям самых важных школ и университетов, и вы увидите, что они констатируют одну и ту же неприятность: психическое благополучие является наиболее серьезной и растущей проблемой», — говорит Паттнем.

Его опасения подтверждает американский психолог Сунья Лутар, которая выяснила, что дети, чьи родители зарабатывают более $125 000, в два раза чаще имеют проблемы с психикой, чем их ровесники, которым не столь повезло с материальным обеспечением, передает Моя планета.

Такое положение дел может сложиться из-за социального давления (на детях богачей лежит ответственность за их публичное поведение, карьеру), из-за вседозволенности и отсутствия четкого жизненного курса. Паттнем обратил внимание, что растущее как снежный ком число кричащих фотографий в соцсетях, где дети богачей демонстрируют шикарную сторону своего быта, свидетельствует об острой нехватке эмпатии, недополученной от слишком занятых родителей.