Финская компания придумала грибной кофе

Теперь фанаты «суперфудов» смогут позволить себе еще один новаторский продукт. Финские производители кофейного гриба Four Sigmatic утверждают, что их напиток имеет те же свойства кофеина, но не обладает побочными эффектами при частом употреблении.

Хотя кофе из грибов может показаться странным (и кажется), эксперты констатируют его «богатый и сочный» вкус, напоминающий некую чайно-кофейную смесь.

Основатель бренда Four Sigmatic Теро Исокауппила отмечает, что «лекарственные грибы», из которых производится напиток, обладают чудесными свойствами: позитивно влияют на работу мозга, увеличивают активность без побочных эффектов вроде повышения давления.

Чтобы изготовить кофе, различные грибы, а именно березовый гриб и гигантский маитаке, сначала разжижают, а затем высушивают, чтобы получить экстракт, который смешивается с обычным кофе, передает Моя планета.

Получающийся в результате напиток регулирует уровень сахара в крови, не вызывает расстройств пищеварительной системы и вообще всячески превосходит традиционный кофе.

Несмотря на все преимущества, лучше не пытаться сделать такой напиток подручными средствами в домашних условиях, предупреждают эксперты.