В Татарстане школьники-"неонацисты" готовили погром на День Победы

Полиция Нижнекамского района Татарстана привлекла к ответственности родителей подростков и самих школьников, которые готовили нападение на рынке, движимые ксенофобией нацистского толка. Преступление предполагалось приурочить к праздничному дню - 9 мая 2016 года.

Как сообщил начальник управления МВД России по Нижнекамскому району Роберт Хуснутдинов, в мае 2016 года девять учеников одной из нижнекамских школ собирались пойти на городской рынок и устроить разгром по экстремистским соображениям.

"Также в социальной сети "ВКонтакте" у этих школьников в открытом доступе были выявлены экстремистские материалы, демонстрирующие нацистскую символику. Своевременно предпринятыми сотрудниками ОУР и ПДН профилактическими мерами инцидент допущен не был", - пояснил представитель полиции.

В отношении родителей подростков были возбуждены административные производства. Комиссией по делам несовершеннолетних вынесено решение оштрафовать представителей каждого нарушителя на 500 рублей, передает newsru.com.

Кроме того, в социальных сетях было выявлено 10 групп, которые распространяли материалы экстремистского характера. Полицейские проверили 125 пользователей. В итоге за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики к административной ответственности было привлечено восемь человек, а за производство и распространение экстремистских материалов - шесть.