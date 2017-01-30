Суд города Валь-Де-Мон в канадской провинции Квебек вынес приговор 79-летнему Жаку Лесажу, который признан виновным в педофилии. Десятки лет мужчина насиловал своих дочерей. Одна из них в итоге родила от него трех детей. По решению суда Лесаж проведет за решеткой 15 лет. Его имя также на пожизненный срок внесут в реестр сексуальных преступников.
Жак Лесаж признан виновным в изнасиловании своих дочерей Люси и Натали, которым к настоящему времени исполнилось 53 года и 49 лет соответственно. Фактически насильника признали виновным только в одном эпизоде развратных действий и трех случаях инцеста, хотя сексуальные преступления совершались на протяжении десятков лет, передает newsru.com.
При рассмотрении подобных уголовных дел закон гарантирует жертвам анонимность, но сестры Лесаж сами согласились обнародовать свои имена, чтобы придать огласке и имя родителя.
В суде Натали и Люси обнялись и побеседовали с сотрудниками прессы, держась за руки и поддерживая друг друга. По словам женщин, за все время судебного разбирательства отец не демонстрировал раскаяния, оставался безучастным к происходящему и даже изображал из себя жертву.
Гособвинение просило для Жака Лесажа 20-22 года лишения свободы. А его адвокат считал разумным назначить педофилу семь лет тюрьмы, ссылаясь на почтенный возраст и состояние здоровья подсудимого.
Из показаний Люси Лесаж следует, что она подвергалась сексуальному насилию со стороны отца более 30 лет начиная с восьмилетнего возраста. Девочка никому не рассказывала об изнасилованиях, поскольку отец запугал ее. Жак говорил дочери, что ее заберут из семьи, если информация о домашнем насилии дойдет до полиции. В 13 лет Люси родила первого ребенка. Затем она еще дважды беременела от отца.
Вследствие перенесенного насилия женщина страдает от посттравматического расстройства и депрессии. Она также не способна к нормальным супружеским отношениям, говорится в материалах дела.
Только после смерти своей матери Люси набралась храбрости, чтобы рассказать о пережитых надругательствах своей сестре. А в 2014 году Лесаж обратилась в полицию. В дальнейшем ее примеру последовала и младшая сестра Натали, к которой, как выяснилось, отец приставал с пятилетнего возраста. Спустя три года эти домогательства закончились первым изнасилованием.
Жак Лесаж признался лишь в изнасиловании Люси, которая родила от него детей. Он также отверг аналогичные обвинения со стороны третьей своей дочери - 45-летней Шанталь Книппенберг. По этим эпизодам суд оправдал Лесажа. Предполагается, что в июне 2017 года педофил снова предстанет перед судом, который рассмотрит дополнительные эпизоды насилия.
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Би-би-си, Сеул