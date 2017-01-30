В Польше обнародована база данных с именами 8,5 тыс. надзирателей Освенцима

Институт национальной памяти Польши (ИНП) опубликовал базу данных с именами 8,5 тысяч надзирателей концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, которые работали там в разные годы с момента его основания до ликвидации.

"Это исторический день. Мы начинаем реализацию большого проекта", - сказал он, подчеркнув, что после Аушвица ИНП планирует расширить базу информацией о надзирателях других немецких концлагерей. "Презентация этой базы с материалами - результат многолетнего расследования, проведенного Комиссией по расследованию преступлений против польского народа", - подчеркнул Шарек.

По его словам, эта публикация преследует образовательные цели, а также является методом борьбы с появляющейся в западных СМИ формулировкой "польские лагеря смерти". Как отметил глава ИНП, в ряде случаев использование этой формулировки становится "элементом ведения исторической политики против поляков". "Эта база - ответ на такие действия", - констатировал он.

Как стало известно на пресс-конференции, база с личными данными эсэсовцев из концлагеря в Освенциме будет доступна в интернете. Готовится информационный портал на пяти языках. Глава музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский напомнил, что несколько дней назад музей обратился с просьбой передавать им любые документы, связанные с надзирателями концлагеря, и выразил надежду, что сегодняшняя публикация поможет им собрать необходимые материалы, дневники и письма. "Мы бы хотели понять их мотивацию, влияние пропаганды на принятие решений", - указал он.

Новая база данных является самой полной, передает ТАСС. Помимо фамилий и имен в ней содержатся личные данные эсэсовцев: дата и место рождения, национальность, служебный номер, стаж работы, образование, гражданство. В некоторых делах есть фотографии, а также материалы судебных разбирательств тех, кого судили после войны. По предварительной информации, несколько десятков человек, фигурирующих в списке, еще живы.

В Аушвиц-Биркенау фашистами были убиты в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей. Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В боях в этом районе погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.