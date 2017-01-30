На Сицилии в районе Этны произошло несколько десятков землетрясений

Вблизи сицилийского вулкана Этна в ряде районов эвакуированы школы после того, как в регионе были зарегистрированы множественные подземные толчки.

Как указывает агентство ANSA, эта мера носит исключительно превентивный характер, поскольку ни о каких разрушениях не сообщается.

Как отмечается на сайте Национального института геофизики и вулканологии, начиная с 06:50 по местному времени, всего зарегистрированы 50 землетрясений. Магнитуда некоторых толчков превышала 3.0 и достигала максимума 3.5.

Очаг залегал на глубине 14-15 км на южном склоне крупнейшего действующего в Европе вулкана, передает ТАСС. О возобновлении его активности пока не сообщается.