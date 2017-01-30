В Нигерии в возрасте 93 лет скончался бывший исламский проповедник, известный как баба (отец) Масаба.
Мохаммед Белло Абубакар умер в своем доме в субботу от заболевания, которое не называется. На его похороны в воскресенье собралась огромная толпа людей.
Как сообщает газета Nigeria's Daily Trust, в 2008 году, когда Абубакар стал медийной личностью, у него было 86 жен, а на момент смерти - уже 130.
По данным газеты, некоторые его супруги беременны. Издание пишет, что у проповедника остались 203 ребенка. В 2008 году, по данным ВВС, у Мохаммеда Абубакара было 170 детей.
Несколько жен проповедника девять лет назад рассказали, что познакомились с Мохаммедом Абубакаром, когда пришли к нему с надеждой получить исцеление от мучивших их болезней. С их слов, благодаря помощи Абубакара они действительно избавились от своих недугов.
"Я их не ищу, они сами приходят ко мне. Я воспринимаю это как веление Аллаха и просто женюсь на них", - рассказывал проповедник. Многие из его жен гораздо младше его детей.
Одна из жен проповедника, Ганиат, рассказала, что познакомилась с Мохаммедом Абубакаром, когда еще была школьницей - мать привела ее к проповеднику, чтобы получить совет в лечении болезни. После консультации последовало предложение о замужестве.
"Я ответила, что не могу выйти замуж за пожилого человека, но он сказал, что так велит Аллах", - рассказывала Ганиат в 2008 году. На тот момент она была замужем за проповедником 20 лет.
Большинство мусульманских богословов сходятся во мнении, что Коран разрешает мусульманину иметь не более четырех жен, при условии, что он сможет их обеспечивать и уделять им равное внимание. Однако Абубакар ссылался на то, что Коран не предусматривает наказание для человека, у которого больше четырех жен.
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Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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Би-би-си, Сеул