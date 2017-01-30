У побережья Израиля появились десятки акул. ВИДЕО

Десятки серо-голубых и темных акул в конце января появились у северных берегов Израиля. Местных жителей и туристов попросили держаться подальше от воды.

В последнее десятилетие на средиземноморском побережье Израиля видят все больше акул, но ученые до сих пор не могут дать этому объяснение. Скорее всего, это связано с повышением температуры воды вследствие изменения климата и, соответственно, перемещением в эту акваторию рыбы.

И серо-голубые (Carcharhinus plumbeus), и темные (Carcharhinus obscurus) акулы любят теплую воду; и особенно она необходима им в период создания пар и беременности. Их недавнее массовое появление может быть вызвано сбросом больших объемов теплой воды с турбин энергостанции Орот-Рабин в районе города Хадера, передает nat-geo.ru.

Известие о появлении сотни акул у берега привлекло множество людей. Местные власти предупредили о недопустимости любых контактов: хотя эти хищные рыбы людоедами не являются, опасность для человека они представляют, поскольку потревоженная акула может проявить агрессию. Так, сила укуса 2-метровой темной акулы составляет 60 кг на 2 мм² (площадь вершины зуба). Это самый высокий показатель, достоверно измеренный у какой-либо акулы.