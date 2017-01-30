Главный исполнительный директор Starbucks Говард Шульц (Howard Schultz) заявил, что компания планирует устроить на работу около 10 тысяч беженцев в 75 странах в течение следующих пяти лет. Бизнесмен объявил об этом в открытом письме к партнёрам после того, как Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в США мигрантам из семи стран.
Шульц написал о том, что в компании постараются «сделать всё возможное, чтобы помочь сотрудникам пережить это трудное время». В начале обращения он отметил, что пишет об этом с «серьёзной решимостью выполнять обещания».
"Я хочу воспользоваться этой возможностью и и объявить о конкретных намерениях, которые мы предпримем, чтобы укрепить веру в наших партнёров по всему миру. А также для того, чтобы не стоять и не молчать, так как неопределённость вокруг новой администрации растёт с каждым днём," - заявил глава Starbucks.
В письме перечислены меры, которые предпримет компания для поддержки своих сотрудников и создания комфортных условий для будущих работников. Как отметил Шульц, он намерен сосредоточиться на трудоустройстве 5 тысяч беженцев в 75 странах, но в первую очередь в США, передает tjournal.ru.
Также Шульц пообещал развивать бизнес в Мексике, объяснив это желанием «строить мосты, а не стены», и помогать мигрантам с работой и получением медицинской страховки, появившейся во время президенства Обамы.
27 января 2017 года президент США подписал несколько указов, среди которых были документы о строительстве стены на границе с Мексикой и введении ограничений на въезд в США для жителей Ливии, Ирана, Ирака, Сирии, Сомали, Йемена и Судана.
С критикой положения об мигрантах ранее выступал глава Facebook Марк Цукерберг, напомнив о том, что прадеды и основатели США также приехали из других стран. 29 января журналисты заметили основателя Google Сергея Брина на митинге против введённых Трампом ограничений. Кроме того, среди предпринимателей, выступивших против распоряжений президента США, были Элон Маск, руководитель Netflix Рид Хэйстингс, президент фонда Y Combinator Сэм Альтман и другие.
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