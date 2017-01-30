После смерти некоторые клетки продолжают жить в течение 48 часов и более, словно пытаясь «исправить» плачевное положение организма. Такое явление ученые назвали «сумерками смерти».
Генетическая экспрессия — явление, когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в «инструкции» для создания протеинов и других молекул, — продолжается в некоторых случаях после смерти организма, говорится в докладе о посмертной активности, опубликованном в журнале Open Biology, пишет Моя планета.
«Не все клетки умирают, когда умирает организм. Некоторые из них имеют различные периоды жизни, рождения и разную устойчивость к экстремальным ситуациям», — комментирует ведущий автор исследования Питер Нобль из Вашингтонского университета.
Фактически, некоторые клетки, особенно стволовые, продолжают жить, когда надежды уже нет, и пытаются починить себя.
Международная группа ученых, возглавляемая Алексеем Пожитковым, изучала рыбок данио-рерио и мышей и предположила, что явление происходит у всех животных, включая человека.
Транскрипция — первый этап экспрессии, при котором сегмент ДНК копируется в РНК,— связана со стрессами, состоянием иммунитета, воспалениями, онкологическими заболеваниями и другими факторами и возрастает после смерти организма. Такой процесс может происходить в течение нескольких часов и даже дней. Интересно, что транскрипция генов, связанных с эмбриональным развитием, также увеличивается. Словно некоторые клетки стараются «вернуться назад во времени» и демонстрируют характеристики очень ранних стадий развития организма.
При этом, отмечают ученые, «поэтапное выключение» транскрипции генов — не случайный процесс. Он происходит именно тогда, когда процесс разложения еще не наступил. Поэтому это явление ученые решили назвать «сумерками смерти».
Открытие объяснило специалистам, почему после пересадки органов от здорового при жизни человека к больному недуг последнего никуда не исчезает, а иногда «захватывает» обновленный орган.
Исследование также поднимает вопрос о том, когда организм можно считать окончательно мертвым и нужно ли «откладывать смерть», пока молекулярные процессы, которые лежат в основе клеточной смерти, еще не определены.
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