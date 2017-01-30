"Ответная мера": парламент Ирака запретил американцам въезд в страну

Парламент Ирака одобрил законопроект, вводящий запрет на въезд в страну граждан США. Запрет, говорится в документе, вводится на 90 дней.

Законопроект, названный "ответной мерой" на запрет, введенный США, был принят большинством голосов.

Документ передан в правительство, заявили AP два депутата парламента Ирака, не став уточнять подробностей. В частности, неизвестно, будет ли распространяться временный запрет на въезд на американских военных, сотрудников неправительственных и гуманитарных организаций, персонал нефтяных компаний, а также других граждан США, посещающих Ирак с деловыми целями.

"Также пока неизвестно, как скажется введение временного запрета на въезд американцев в Ирак на совместную операцию по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства", - отмечает Politico.

Президент США Дональд Трамп 27 января запретил въезд в страну в течение трех месяцев гражданам семи стран — Йемена, Ирана, Ирака, Судана, Ливии, Сирии и Сомали. Запрет распространяется на граждан этих стран, у которых есть действующая американская виза. Кроме того, на 120 дней приостановлена программа приема беженцев.

28 января в ответ на это решение США власти Ирана ввели временный запрет на въезд в страну американцев, передает meduza.io.