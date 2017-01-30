В Стамбуле произошло вооруженное нападение в ресторане

Вооруженное нападение произошло в одном из ресторанов Стамбула.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает, что, по предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

Очевидцы сообщили, что нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Неизвестный, открывший стрельбу, сдался полиции.

Также в СМИ появилась информация о том, что атака на посетителей ресторана — это не теракт, а кровная месть. Нападавший случайно встретил человека, который который убил его отца 12 лет назад, и выстрелил в него.