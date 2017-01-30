Вооруженное нападение произошло в одном из ресторанов Стамбула.
РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает, что, по предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.
Очевидцы сообщили, что нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Неизвестный, открывший стрельбу, сдался полиции.
Также в СМИ появилась информация о том, что атака на посетителей ресторана — это не теракт, а кровная месть. Нападавший случайно встретил человека, который который убил его отца 12 лет назад, и выстрелил в него.
SICAK GELİŞME!— Fuuhaber (@fuuhaber) 30 января 2017 г.
İstanbul'da silahlı saldırı! https://t.co/3cULQvo9nq pic.twitter.com/FHB2obgV7s
Комментарии
- "Ответная мера": парламент Ирака запретил американцам въезд в страну
- В Киеве заблокировали офисы четырех банков РФ
- Глава Starbucks пообещал устроить на работу в компанию 10 тысяч беженцев
- У побережья Израиля появились десятки акул. ВИДЕО
- На Сицилии в районе Этны произошло несколько десятков землетрясений
- В Польше обнародована база данных с именами 8,5 тыс. надзирателей Освенцима
- Шесть человек погибли при стрельбе в мечети Квебека
- На Ямале 4-летний ребенок бесследно исчез во время метели
- Под реактором на Фукусиме обнаружили радиоактивный мусор
- В результате стрельбы в канадской мечети погибли шесть человек
- В Стамбуле произошло вооруженное нападение в ресторане
- "Ответная мера": парламент Ирака запретил американцам въезд в страну
- Украина представила эмблему и слоган "Евровидения-2017"
- Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
- Подмосковного анестезиолога подозревают в изнасиловании пациентки
- Молдавская "семейка", которая продавала женщин в Турцию
- Титул "Мисс Вселенная" получила 24-летняя студентка из Франции
- В Петербурге родители бросили на улице 10-месячного младенца
- В Германии в доме нашли тела шести подростков
- Канадец 30 лет насиловал дочь: она родила от него трех детей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Исключительно плодотворный рабочий день. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Многие получат премии или гонорары. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул