Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару в своей квартире на Садовой улице.

Хулиган рассказал, что известная певица находится у него дома взаперти, и, со слов неизвестного, он готов расправиться с артисткой.

— В руках у меня страпон, я намерен её убить, — заявил мужчина, пишет Life.ru.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции, однако обнаружить хулигана не удалось. Ведётся розыск злоумышленника.