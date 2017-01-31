Стая бродячих собак напала на индийскую актрису

Стая бродячих собак атаковала индийскую актрису Парул Ядав около её дома в Мумбае, сообщает издание Daily Star. Сообщается также, что девушку спасли двое мужчин, которые разогнали собак.

На записи видно, как актриса идёт по улице, за ней бежит одна белая собака. Внезапно в кадре появляется ещё несколько псов, которые набрасываются на девушку.

В результате инцидента Парул Ядав доставили в больницу с травмами рук, ног и головы. Известно, что некоторые раны пришлось зашивать, пишет Life.ru.