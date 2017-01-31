— Она сейчас вместе с семьёй на отдыхе в Испании. Ни по каким квартирам по улицам Садовым она не ездит, у Софии Михайловны слишком плотный график, чтобы это делать, — рассказал Лайфу директор певицы Сергей Лавров.

Напомним, в полицию обратился мужчина и заявил, что похитил Софию Ротару и удерживает её в квартире в центре Москвы. Телефонный хулиган пообещал убить певицу страпоном. Сейчас правоохранители разыскивают жителя столицы, установить личность его до сих пор не удалось.