"На этой неделе армия США отправит танки в страны, граничащие с Россией. Это крупнейшее из подобных развертываний после окончания холодной войны призвано заверить европейских союзников Америки, что Вашингтон по-прежнему обязуется их защищать", - пишут журналисты The Wall Street Journal Джулиан Э. Барнс и Дрю Хиншоу.
"После совместных американо-польских учений, которые в понедельник состоялись на севере Польши, некоторые из основных боевых танков M1A2 Abrams, которые участвовали в этих маневрах, переместятся в Латвию, Эстонию и Литву, где и останутся до того, как весной будут приведены в оперативную готовность новые силы сдерживания НАТО", - говорится в статье, пишет inopressa.ru.
Это знак, что "страны НАТО осуществляют на практике свое решение о создании небольших сил, которые помогут лучше выявлять любые шаги России в странах Балтии и продемонстрировать Москве, что крупные державы альянса поддерживают его восточноевропейских членов", пересказывает газета слова Адама Томсона, экс-полпреда Великобритании в НАТО. Томсон добавил, что союзники США по-прежнему обеспокоены высказываниями Трампа и его советников, которые выражают полную поддержку НАТО, но именуют альянс устаревшим.
Между тем в понедельник полковник Кристофер Норри, командующий Третьей бригады бронетехники США, заявил на торжественном открытии учений в Польше: его "Железная бригада", как ее прозвали, "полностью готова действовать, если понадобится защитить нашу общую заинтересованность в безопасности и мире в этой жизненно важной части света".
В начале января Третья бригада прибыла в Германию. "Около 3500 военнослужащих, 144 бронемашины Bradley, 87 танков и 18 артиллерийских систем Paladin", - так описывает газета ее численность и вооружение.
"Следующие 9 месяцев бригада проведет в Европе, со штаб-квартирой в Польше, а затем ее сменит другое подразделение. В период размещения элементы бригады будут также направлены в Венгрию, Польшу, Германию и Румынию", - говорится в статье.
По данным издания, США также увеличили в Европе запасы снаряжения на складах и количество вертолетов, а также разместили 900 дополнительных военнослужащих, которым поручено осуществлять боевое обеспечение.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ТЕЛЕЦ
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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Би-би-си, Сеул