На Новый год в Москве мог произойти теракт

Спецслужбами РФ задержаны участники бандитской ячейки, планировавшей теракты в Москве на Новый год и Рождество. Представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский проинформировал, что по указанию главаря Абу-Зарра из Сирии с помощью Интернета в России было создано бандформирование под руководством некоего Исмаила.

В декабре 2016 года членам банды поступил приказ ехать в Москву, ждать передачу им оружия, или захватить его у полицейских, с целью устроить в столице серию терактов в новогодние праздники.

В 2016 году в Москве во время чемпионата мира по хоккею спецслужбы РФ предотвратили попытку теракта, передает РИА Новости. Как заявил на брифинге первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, 2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время ЧМ по хоккею, проходившего с 6 по 22 мая.

Кулягин сообщил, что в 2016 году антитеррористическая деятельность осуществлялась в условиях повышенного уровня террористических угроз, исходящих от международных террористических группировок и бандглаварей, действующих в России, передает ТАСС.

Первый заместитель руководителя аппарата НАК отметил также, что в 2016 году в России ликвидировано более 140 боевиков и 24 главаря бандформирований, задержаны более 900 бандитов и их пособников.