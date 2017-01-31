Британские медики выразили обеспокоенность приспосабливаемостью малярии к лекарствам. В Британии впервые не сработал основной метод лечения малярии. Комбинация препаратов не дала привычного эффекта при лечении четырех пациентов, вернувшихся из Африки.
Отсутствие привычного воздействия на ход болезни может означать, что малярийные паразиты выработали устойчивость к ряду препаратов.
Как сообщается в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy, случаи, когда было зарегистрировано отсутствие привычного воздействия препаратов, произошли в период с октября 2015-го по февраль 2016 года.
Лечение всех четырех пациентов сначала шло успешно, и они были выписаны из больницы. Однако приблизительно через месяц болезнь вернулась, пишет BBC.
В Лондонской школе гигиены и тропической медицины говорят, что пока рано паниковать, но тем не менее надо быть готовым к тому, что ситуация с лечением малярии может резко ухудшится.
Ученые говорят о необходимости в срочном порядке оценить уровень сопротивляемости малярийных паразитов в Африке традиционным препаратам.
Каждый год в Британии малярия диагностируется у 1500 -2000 человек. Все пациенты перед этим побывали за границей.
Большинству заболевших прописывают комбинацию препаратов - артеметер и люмефантрин.
Малярия вызывается паразитом под названием плазмодий, который из печени попадает в кровь и инфицирует эритроциты, разносящие кислород по телу.
Эти паразиты размножаются и вырываются из эритроцитов раз в два или три дня, и каждый такой выброс сопровождается приступами лихорадки, озноба.
Паразиты распространяются через укусы зараженных малярийных комаров. Достаточно лишь одного укуса такого комара, чтобы заразиться малярией.
Малярия является одной из основных причин смерти детей в возрасте до пяти лет в Африке. Согласно статистике, каждые две минуты в мире от малярии умирает ребенок.
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Би-би-си, Сеул