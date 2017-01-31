Судебные приставы забрали оппозиционера Сергея Навального из офиса основанного им Фонда борьбы с коррупцией, чтобы выполнить распоряжение суда о его принудительной доставке на заседание по делу "Кировлеса", которое слушается в Кирове.
Как пояснила Русской службе Би-би-си пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, приставы повезли Навального домой, чтобы он мог взять нужные ему вещи, после чего планируют доставить его в свое управление, а оттуда - в аэропорт.
По словам Ярмыш, у Навального уже были куплены авиабилеты до Кирова на 31 января, так что существенно для него ничего не изменится - он полетит тем же рейсом, что и планировал. Сам Навальный в "Твиттере" написал, что мог бы и сам доехать до аэропорта.
"Выходил из офиса "like a boss". Приставы, камеры, фотографы. Непонятно только, зачем это всё. Я бы и сам до аэропорта доехал", - написал он, добавив, что, впрочем, пока его везут в управление службы судебных приставов по Москве, сообщает BBC.
О визите судебных приставов в офис ФБК стало известно утром 31 января. Сообщалось, что сотрудники фонда не стали прерывать летучку, а сам Навальный предложил сотрудникам ФССП чай на время ожидания.
Представители фонда заявляли, что показали авиабилеты и пытались договориться с приставами, чтобы те не забирали Навального в управление, а просто проводили в аэропорт. Те были готовы на такой вариант, но не сумели согласовать это с начальством.
Принудительный привод Навального и его делового партнера Петра Офицерова судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин оформил 30 января. Это было связано с тем, что ни сами обвиняемые, ни их представители не явились на два заседания суда подряд.
Прокуратура ходатайствовала о принудительной доставке обвиняемых в суд еще на первом пропущенном ими заседании, но тогда судья это ходатайство отклонил.
В середине января судья Втюрин сообщил об изменении графика судебных заседаний. Он сказал, что впредь будет стремиться слушать дело каждый рабочий день. До этого заседания проводились реже из-за занятости защиты Навального и Офицерова в других процессах.
Обвинение считает, что Алексей Навальный, работая советником губернатора Кировской области, в 2009 году убедил руководство государственного предприятия "Кировлес" подписать невыгодный договор на реализацию леса, причинив предприятию ущерб в 16 млн руб.
Второй обвиняемый по делу Петр Офицеров, по версии следствия, был сообщником Навального. Утверждалось, что "Вятская лесная компания" Офицерова стала второй стороной в невыгодной для "Кировлеса" сделке.
Навальный и Офицеров не признают свою вину. Политик неоднократно называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.
В 2013 году Ленинский райсуд Кирова уже рассматривал дело "Кировлеса". Тогда Навального приговорили к пяти годам лишения свободы, а Офицерова - к четырем. Позже Кировский областной суд заменил им реальные сроки на условные.
Навальный и Офицеров успешно обжаловали этот приговор в Европейском суде по правам человека. Вслед за этим в ноябре 2016 года Верховный суд России отправил дело на новое рассмотрение снова в Ленинский райсуд Кирова.
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Би-би-си, Сеул