Причиной гибели шести подростков в Баварии стал угарный газ

Шестеро подростков, тела которых были обнаружены в садовом домике в Баварии два дня назад, погибли от отравления угарным газом, сообщили немецкие следователи.

Прокуратура и полиция пытаются установить причину утечки. Известно, что в доме была установлена дровяная печь.

Баварская полиция обнаружила шести тинейджеров в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн в воскресенье. Всем погибшим было 18-19 лет, передает ВВС.

В полицию обратился отец двоих погибших - юноши и девушки. По его словам, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье. Отец начал поиски наутро, когда молодые люди не вернулись домой.