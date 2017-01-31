Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой в хранилища Эрмитажа

Сотрудники ФСБ России проводят процессуальную проверку в музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге, подтвердили в пресс-службе организации.

"По имеющейся у нас информации в помещениях Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" проводится оперативное мероприятие по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы", - сообщается на сайте музея.

Предствители Эрмитажа сообщили, что никаких пояснений о поводах проверки сотрудники ФСБ им не дали, отмечает ВВС.

"Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме", - говорится в заявлении музея.

Ранее петербургский портал "Фонтанка" сообщил, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.

По данным издания, ФСБ заинтересовали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

Интерфакс со ссылкой на источники также соообщил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Государственного Эрмитажа.

По данным "Фонтанки", контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей (61 млн долларов) был заключен музеем с московской компанией, руководство и владельцы которой были причастны к "делу реставраторов", о хищениях при выполнении контрактов на реставрацию исторических зданий. По версии следствия, речь идет, среди прочего, о контрактах на реставрацию Новодевичьего монастыря и Эрмитажа.