Экс-главу железных дорог Италии осудили по делу о взрыве 2009 года

Суд итальянской провинции Тоскана приговорил к семи годам лишения свободы бывшего генерального директора компании "Государственные железные дороги Италии" (Ferrovie dello Stato Italiane) Мауро Моретти, обвиняемого по делу о крушении поезда и взрыве на вокзале в июне 2009 года.

Трагедия на железнодорожной станции итальянского города Виареджо стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории Италии. Грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в дома около железнодорожного полотна, после чего взорвались цистерны со сжиженным газом. Жертвами катастрофы стали 32 человека, десятки людей получили тяжелые травмы и ожоги.

Мауро Моретти, который в настоящее время возглавляет государственный оборонный концерн Leonardo, были предъявлены несколько обвинений, в том числе в причинении смерти по неосторожности. Прокуроры просили приговорить его к 16 годам тюрьмы.

Несмотря на обвинительный приговор, Моретти останется на свободе как минимум до окончания рассмотрения аппеляционных жалоб, слушания по которым, как отмечает Франс пресс, могут затянуться на годы. Вместе с Моретти по делу проходят еще 32 обвиняемых, передает ВВС.

Leonardo S.p.A. - один из крупнейших в Италии машиностроительных холдингов, специализирующихся на заказах в аэрокосмической, оборонной, транспортной и телекоммуникационной и оборонной сферах.

Это девятый по величине оборонный подрядчик в мире. Крупнейшим акционером Leonardo является правительство Италии - оно владеет 30,2% акций компании.

Как передает Рейтер, после оглашения приговора Моретти стоимость акций компании снизилась более чем на 3%.