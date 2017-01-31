Правящая коалиция Австрии решила запретить никаб и паранджу

Правящая коалиция в Австрии представила законопроект, которым вводится запрет на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо.

С инициативой введения запрета на появление в судах, школах и других общественных местах в никабе и парандже выступили Социал-демократическая и Австрийская народная партии.

"Мы преданы идее открытого общества, которое предполагает открытый процесс общения. Полностью закрывающая лицо одежда препятствует этому, и поэтому должна быть запрещена", - говорится в пояснении к законопроекту.

Также рассматривается вариант ограничений на ношение хиджабов (мусульманский платок) и других религиозных символов сотрудниками государственных учреждений.

В Австрии ряд экспертов воспринимают эту законодательную инициативу правящей коалиции как попытку сдержать рост популярности ультраправой Партии свободы, которая выступает против увеличения числа мигрантов.

В правительстве журналистам пояснили, что запрет будет касаться в равной степени как горнолыжных курортов, так и столицы страны, Вены. По некоторым оценкам, в Австрии паранджу и никаб носят около 150 женщин.

Туристические компании опасаются, что запрет отпугнет от посещения Австрии жителей стран Персидского залива, передает ВВС.