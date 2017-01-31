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Невнимательность стоила работы сотруднику таможенного пункта Кагул
// фото: Днепр Час
19:29, 31 Jan 2017
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Сотрудника налоговой службы таможенного пункта Кагула уволили за халатность. Он допустил ввоз в страну партии незадекларированных товаров без уплаты пошлины.

По данным Таможенной службы, сотрудник невнимательно проверил автомобиль, в котором находились бытовая химия, средства гигиены и продукты из Турции на общую сумму 22 тысячи леев.

Большая часть товара не была указана в таможенной декларации. Начато служебное расследование. Предстоит установить, кто еще из сотрудников мог быть причастен к подобным нарушениям.




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