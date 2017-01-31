Рейсовый микроавтобус попал в ДТП в Сынжерейском районе

18-летнюю девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой после аварии близ села Биличений Ной Сынжерейского района. Там столкнулись два микроавтобуса. Пострадавшую доставил в больницу экипаж SMURD.

Рейсовый микроавтобус, в котором ехала пассажирка, следовал по маршруту Перерыта-Кишинев. На очередной остановке в него врезался другой микроавтобус, которым управлял 18-летний водитель.

По данным сынжерейской полиции, кроме девушки в аварии больше никто не пострадал. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.