У гражданина Молдовы на российской границе нашли 26 кг силиконовых грудей

Брянские таможенники в ходе таможенного контроля поезда Кишинёв — Москва в технологических нишах одного из вагонов обнаружили у гражданина Молдовы медицинские импланты, необходимые для коррекции форм груди.

Всего у контрабандиста изъяли 32 силиконовых импланта общим весом 26 килограммов и объёмом от 230 до 380 мм. Мужчина планировал нелегально ввезти их в Россию, сообщает life.ru.

Известно, что импланты были американского производства. Преимущество таких силиконовых изделий заключается в том, что в них встроен чип, который позволяет врачу быстро идентифицировать имплантат с помощью специального устройства и узнать по порядковому номеру его параметры, вместо того чтобы назначать женщине рентген. Сами имплантаты мягкие и эластичные, они не требуют больших разрезов для их установки. Кроме того, такие изделия очень лёгкие, они на треть легче аналогичного товара, выпускаемого другими компаниями.

Сотрудники таможни сообщили, что по факту сокрытия товаров от таможенного контроля путём использования тайников в отношении гражданина Молдовы возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 Административного кодекса РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки").

В настоящее время импланты изъяты и отправлены на товароведческую экспертизу.

По её результатам к правонарушителю будут применены соответствующие меры ответственности.