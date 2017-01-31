В Японии появилась мода на пеленание взрослых

В Токио вошла в моду терапия отонамаки — лечебные занятия, на которых взрослых пеленают, как младенцев.

Отонамаки изобрела японская акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что пеленание поможет женщинам, которые после родов испытывают боли в бедрах, плечах и спине.

Участницы занятий ложатся на спину, поджимают колени к груди, после чего их с головой заворачивают в большую белую пеленку. Следующие 20 минут они проводят на полу, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

Сторонники метода считают, что он может служить альтернативой массажу и лечебной физкультуре, передает Лента.ру.

«Там тепло, и было определенное ощущение во всем теле», — рассказала женщина после завершения сессии отонамаки и добавила, что никогда не чувствовала ничего похожего.