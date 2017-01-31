В индийском городе Хайдарабад живет семья из 11 человек, 9 из которых страдают от редкого заболевания — их руки и ноги сильно короче, чем у здоровых людей. Местные жители прозвали карликов из рода Чаухан гномами.
Представители семьи Чаухан страдают от ахондроплазии, формой карликовости, которая характеризуется нормальным размером туловища больного и короткими конечностями, отмечает Вести.ру.
По словам главы семьи Рама Раджа, раньше у него было 20 родственников, 18 из которых считались "гномами". К несчастью, за последние годы несколько близких Раджа скончались. Мужчина говорит, что люди, страдающие карликовостью, со временем начинают испытывать жуткие боли в ногах.
"С годами наши ноги как будто размягчаются. Ходить становится все сложнее, начинаются боли в позвоночнике и шее", — рассказал Радж.
Несколько его старших родственников ходят исключительно с палочками или ездят на инвалидных колясках. Впрочем, здоровье – не единственная проблема, с которой мужчине приходится сталкиваться ежедневно.
"Часто незнакомцы на улице начинают смеяться над нами. Они трогают нас и обзывают гномами", — рассказал индиец. Представителям его семьи также крайне не просто найти работу.
"Я работаю аниматором на свадьбах. Надеваю костюм и встречаю гостей. Когда свадеб нет, приходится подрабатывать в продуктовом магазине родственников. Некоторые мои близкие не могут трудоустроиться годами. Работодатели думают, что мы ни на что не годны", — поведал житель Хайдарабада.
Как бы то ни было, некоторые родственники Раджа считают, что их карликовость – это своего рода печать бога.
"Мы отличаемся от всех и верим, что бог не просто так сделал нас такими. Мы особенные, мы ему для чего-то нужны", — заявил индиец.
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РАК
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул