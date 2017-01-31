В Индии нашли "семью гномов"

В индийском городе Хайдарабад живет семья из 11 человек, 9 из которых страдают от редкого заболевания — их руки и ноги сильно короче, чем у здоровых людей. Местные жители прозвали карликов из рода Чаухан гномами.

Представители семьи Чаухан страдают от ахондроплазии, формой карликовости, которая характеризуется нормальным размером туловища больного и короткими конечностями, отмечает Вести.ру.

По словам главы семьи Рама Раджа, раньше у него было 20 родственников, 18 из которых считались "гномами". К несчастью, за последние годы несколько близких Раджа скончались. Мужчина говорит, что люди, страдающие карликовостью, со временем начинают испытывать жуткие боли в ногах.

"С годами наши ноги как будто размягчаются. Ходить становится все сложнее, начинаются боли в позвоночнике и шее", — рассказал Радж.

Несколько его старших родственников ходят исключительно с палочками или ездят на инвалидных колясках. Впрочем, здоровье – не единственная проблема, с которой мужчине приходится сталкиваться ежедневно.

"Часто незнакомцы на улице начинают смеяться над нами. Они трогают нас и обзывают гномами", — рассказал индиец. Представителям его семьи также крайне не просто найти работу.

"Я работаю аниматором на свадьбах. Надеваю костюм и встречаю гостей. Когда свадеб нет, приходится подрабатывать в продуктовом магазине родственников. Некоторые мои близкие не могут трудоустроиться годами. Работодатели думают, что мы ни на что не годны", — поведал житель Хайдарабада.

Как бы то ни было, некоторые родственники Раджа считают, что их карликовость – это своего рода печать бога.

"Мы отличаемся от всех и верим, что бог не просто так сделал нас такими. Мы особенные, мы ему для чего-то нужны", — заявил индиец.