Андрей Нэстасе: У Jurnal TV нет денег на дальнейшее существование

У мафиози Виктора Цопы, который финансирует Jurnal TV,закончились средства на содержание канала. Подтвердил данную информацию лидер партии "ДА" Андрей Нэстасе, для которого Цопа является посаженным отцом. Нэстасе до сегодняшнего дня диктовал политику данного канала.

ОН пожаловался членом партии "ДА" в Оргееве о том, что бизнесмены не торопятся давать деньги телеканалу Jurnal TV.

"Теперь смотрите, Jurnal оплачивается беглецом, преступником и бандитом, моим нанашем Виктором Цопа. Плохо, о Господи! Семь лет деньги, заработанные в Германии, не ворованные, но заработанные в Германии, были вложены в Jurnal. А вот сейчас денег нет. Вы видели одну группу (в этот момент он кому-то сказал: не смейся!), группа предпринимателей, который бы сказали: один не сможет, но семь, восемь или девять смогут спасти Jurnal. Вы где-нибудь сталкивались с такой инициативой?", - говорит сам Нэстасе.

Jurnal TV изменил сетку передач еще 16 января из-за финансовых проблем. Контрак аренды помещения канала, по которому они работали на протяжении семи лет, был отменен из-за долга почти в три миллиона леев. Впоследствии, администрация телевидения объявила о массовых увольнениях. Изначально были уволены те, кто занимался передачей с самым высоким рейтингом. Вместо них, остались те кто, по мнению аналитиков, не собирают аудиторию, но занимаются пропагандой.

