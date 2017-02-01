У мафиози Виктора Цопы, который финансирует Jurnal TV,закончились средства на содержание канала. Подтвердил данную информацию лидер партии "ДА" Андрей Нэстасе, для которого Цопа является посаженным отцом. Нэстасе до сегодняшнего дня диктовал политику данного канала.
ОН пожаловался членом партии "ДА" в Оргееве о том, что бизнесмены не торопятся давать деньги телеканалу Jurnal TV.
"Теперь смотрите, Jurnal оплачивается беглецом, преступником и бандитом, моим нанашем Виктором Цопа. Плохо, о Господи! Семь лет деньги, заработанные в Германии, не ворованные, но заработанные в Германии, были вложены в Jurnal. А вот сейчас денег нет. Вы видели одну группу (в этот момент он кому-то сказал: не смейся!), группа предпринимателей, который бы сказали: один не сможет, но семь, восемь или девять смогут спасти Jurnal. Вы где-нибудь сталкивались с такой инициативой?", - говорит сам Нэстасе.
Jurnal TV изменил сетку передач еще 16 января из-за финансовых проблем. Контрак аренды помещения канала, по которому они работали на протяжении семи лет, был отменен из-за долга почти в три миллиона леев. Впоследствии, администрация телевидения объявила о массовых увольнениях. Изначально были уволены те, кто занимался передачей с самым высоким рейтингом. Вместо них, остались те кто, по мнению аналитиков, не собирают аудиторию, но занимаются пропагандой.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Вероятно получение премии.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вы будете душой компании. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул