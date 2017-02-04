РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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