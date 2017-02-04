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В Кишинев не пустили террориста из Таджикистана
// фото: sis.md
12:25, 02 Feb 2017
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Сотрудники Службы информации и безопасности не дали террористу попасть на территорию Молдовы.

Речь идёт о 31-летнем уроженце Таджикистана, который летел рейсом Стамбул-Кишинёв. Власти Таджикистана ранее уличили мужчину в связях с джихадистами и следили за подозреваемым.

http://www.sis.md/sites/default/files/noutati/dsc_0001_.jpg

СИБ провела проверку и, удостоверившись в причастности мужчины к террористической группировке, отказала ему во въезде в страну. Мужчину отправили на родину.





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