В Кишинев не пустили террориста из Таджикистана

Сотрудники Службы информации и безопасности не дали террористу попасть на территорию Молдовы.

Речь идёт о 31-летнем уроженце Таджикистана, который летел рейсом Стамбул-Кишинёв. Власти Таджикистана ранее уличили мужчину в связях с джихадистами и следили за подозреваемым.





СИБ провела проверку и, удостоверившись в причастности мужчины к террористической группировке, отказала ему во въезде в страну. Мужчину отправили на родину.





