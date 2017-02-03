Медиаторы помогут компаниям решать коммерческие споры без суда

Коммерческие споры можно будет решать быстрее, благодаря медиаторам. Министерство юстиции и Торгово-промышленная палата запустили проект для подготовки таких специалистов.

Предполагается, что это снизит число обращений в суд, а компании, вынужденные ранее тратить деньги на юридические процедуры, сэкономят средства.

По данным Минюста, разрешение коммерческих споров длится дольше, чем другие судебные процессы, и стоит намного дороже.

Кроме того, в случае, если стороны придут к соглашению, государство вернёт деньги, потраченные во время решения спора.

Сейчас в стране работают примерно 700 медиаторов с общей подготовкой.