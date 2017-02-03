Европарламент одобрил отмену виз для Грузии

Депутаты Европарламента на пленарной сессии 2 февраля одобрили введение безвизового режима для Грузии и Косово. Об этом сообщается в твиттере профильного комитета парламента.

Введение для этих стран безвизового режима еще предстоит одобрить Европейскому совету, отмечает meduza.io.



После того, как одобрение будет получено и урегулированы все вопросы, связанные с реализацией безвизового режима, граждане Грузии и Косово при наличии у них биометрических паспортов получат возможность въезжать в ЕС без виз на 90 дней в течение полугода.

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года. В конце 2015 года Еврокомиссия признала, что Грузия выполнила все основные требования для отмены виз.

Косово также начало переговоры с ЕС об отменен виз в 2012 году. На начало 2017 года невыполненным осталось лишь одно условие Еврокомиссии — ратификация договора о границе с Черногорией.