Немец выдал свою собаку за овцу, чтобы не платить налоги

Житель немецкого города Росток выдал свою собаку породы испанская водяная за овцу, чтобы не платить налог на домашних питомцев.

Во время прогулки к хозяину собаки подошел неизвестный мужчина и попросил предъявить документы на животное. Владелец питомца ответил, что это не собака, а овца, которую не обязательно регистрировать в ветеринарной службе. После этого прохожий вызвал полицию. Полицейским также не удалось убедить мужчину.

«Несмотря на то, что сначала это звучало как шутка, 35-летний хозяин собаки упорно настаивал на своей версии», — рассказал один из свидетелей.

На следующий день к хозяину собаки пришли полицейские и ветеринарный врач, который подтвердил, что мужчина владеет не овцой, а испанской водяной собакой.

В Германии взимается налог с владельцев собак. Сумма налога зависит от города и в среднем составляет 150 евро в год, отмечает meduza.io.