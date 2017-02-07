Жители дома в Свердловской области жалуются на двухметровый сталагмит из фекалий. ВИДЕО

Жители одного из общежитий в городе Серове Свердловской области были вынуждены из-за ужасающих коммунальных условий "бить в колокола" в соцсетях и привлекать внимание прессы к своим проблемам.

В серовской газете "Глобус" появились жуткие кадры из подъезда и некоторых квартир этого дома по улице Белореченской. Местные журналисты приехали в этот дом и сняли на фото и видео ту разруху, в которой вынуждены жить люди.

В квартирах постоянная сырость и плесень, деревянные двери в жилом корпусе разбухли и разваливаются, впрочем, как и сам дом. Ко всем этим несчастьям добавилась еще и образовавшаяся в подъезде двухметровая сосулька из фекалий. Когда становится теплее, и она оттаивает, то от вони невозможно дышать.

При этом людям до сих пор приходят квитанции за коммунальные услуги, передает Вести.ру. Жители разваливающегося дома написали заявления в Роспотребнадзор и собираются обратиться в региональную прокуратуру. Пока на контроле это коммунальное безобразие держит только местная пресса.

Между тем, чиновники из администрации Серова объяснили "фекальный сталагмит" большим долгом жильцов этого дома за услуги ЖКХ. При этом, как сообщает Life, дом был признан аварийным в 2016 году, а расселение жильцов планируется только в 2025 году.