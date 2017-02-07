Учительницу уволили за съемки в фильмах "для взрослых"

Скандал разгорелся в одной из школ для девочек американского города Даллас. 38-летнюю учительницу Ресу Вудвард уволили, когда стало известно, что в начале нулевых педагог снималась в порно. Женщина сначала отрицала все обвинения, но затем признала свою вину.

По словам местных чиновников, о "кинематографическом" прошлом Вудвард им сообщил аноним. Неназванный источник заявил, что Вудвард снялась в 16 картинах для взрослых в период с 2001-го по 2004-й год.

Подтвердившая эту информацию американка сказала, что, скорее всего, ей решил отомстить бывший коллега по порноиндустрии. 38-летняя женщина признала съемку во фильмах для взрослых ошибкой молодости. Вудвард утверждает, что согласилась на эту работу из-за безденежья.

Бывшая преподавательница тяжело переживает увольнение. Реса работала в школе для девочек с 2012 года. Женщина вела уроки инженерии и математики. Американка считает свое увольнение несправедливым и намерена обжаловать решение чиновников, передает Вести.ру.