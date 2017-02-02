Затерянный микроконтинент нашли на дне Индийского океана

Кристаллы, недавно обнаруженные в застывших вулканических породах на острове Маврикий, оказались на миллиарды лет старше самого острова, что, по мнению ученых, доказывает существование в Индийском океане древнего «затерянного» микроконтинента под названием Мавриция.

Предполагаемый «затерянный» континент входил в состав суперконтинента Гондвана и находился между Мадагаскаром и Индостаном, однако он исчез около 84 млн лет назад. Теперь исследователи считают, что Мавриция из-за извержений древних вулканов оказалась расколота на части и ушла под воду, а на ее месте около 8–9 млн лет назад образовался остров Маврикий.

«Маврикий — остров, на котором нет камней старше 9 млн лет. Тем не менее, изучая горные породы на острове, мы обнаружили циркон возрастом 3 млрд лет», — заявил исследователь из Витватерсрандского университета в ЮАР Льюис Ашвал, передает Моя планета.

Обнаружения циркона – распространенного ювелирного камня, который может приобретать бесцветный, желтый, красный, коричневый, синий и зеленый оттенки, — оказалось для ученых достаточно, чтобы понять, что они нашли частицу Мавриции.

Существование Мавриции также объясняет, почему некоторые территории в Индийском океане имеют более сильные гравитационные поля.